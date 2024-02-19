В Госдуме предрекли рост цен на электросамокаты Депутат Якубовский: обязательная сертификация приведет к росту цен на самокаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) могут вырасти из-за обязательной сертификации, допустил депутат Госдумы Александр Якубовский. В беседе с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что также может уменьшиться количество производителей, так как не все из них готовы нести ответственность за собственную продукцию.

Плохо это или хорошо? Скорее хорошо, ведь останутся действительно надежные поставщики с хорошей продукцией, — отметил парламентарий.

С мнением депутата о незначительном удорожании СИМ после введения требований, чтобы они соответствовали ГОСТу, согласился и автомобильный эксперт Петр Шкуматов. Он пояснил, что у экспортеров и продавцов появятся новые обязательства, они не смогут продавать самокаты без сертификации. По словам эксперта, единые стандарты качества помогут привести парк отечественных СИМ к единообразию. При этом придется подождать несколько лет, пока из строя выйдут старые проданные электросамокаты, которые не соответствуют требованиям Минпромторга.

В Минтрансе ранее разработали проект приказа, в соответствии с которым СИМ будут учитывать при планировании строительства дорог. Инициатива Минтранса — это часть утвержденной дорожной карты по повышению безопасности использования электросамокатов.