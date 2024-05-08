В Госдуме предрекли проблемы Литве в случае отправки солдат на Украину Картаполов: Литву ждут проблемы в случае отправки военных на Украину

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Возможная отправка военнослужащих Вооруженных сил Литвы на Украину обернется для Вильнюса лишь проблемами, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. При этом он подчеркнул, что такое решение не окажет влияния на выполнение задач российских войск в рамках СВО.

Никак не повлияет, ничем не затруднит выполнение задач специальной военной операции, кроме проблем для самой Литвы, ничего больше не будет, — выразил уверенность депутат.

Картаполов также отметил, что на территории Украины и так уже довольно давно находится большое количество военных инструкторов из стран Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что все, что может произойти там с ними, будет на совести политиков и руководителей тех государств, откуда они прибыли.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал, какие страны могут отправить военнослужащих на Украину. По его словам, есть сведения о возможном создании специальной коалиции, куда войдут Польша и прибалтийские страны. В то же время он отметил, что не все государства Запада поддерживают отправку своих солдат в зону спецоперации. В частности, категорически против выступает Германия.