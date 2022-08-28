В Госдуме предостерегли учителей от политагитации на уроках по СВО Депутат Берулава предостерег учителей от политической агитации на уроках, посвященных СВО

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Первый заместитель председателя по просвещению Госдумы Михаил Берулава рассказал, что уроки патриотического воспитания в российских школах должны оставаться вне политики, сообщает «Подъем». По его словам, для проведения занятий, посвященных военной операции на Украине, учителя должны пройти спецподготовку. Это нужно для того, чтобы педагоги не нарушили федеральный закон «Об образовании в РФ», по которому запрещено использовать образовательную деятельность в целях политической агитации.

Это зависит от того человека, который будет это реализовывать. Педагогов для этого нужно специально готовить, чтобы не нарушать закон, где говорится, что школа — вне политики. Я думаю, что исполнители — Министерство просвещения и Минобрнауки — постараются, я верю в то, что они этого не допустят, — заявил Берулава.

При этом он подчеркнул, что патриотические уроки не должны быть «назойливыми». Депутат указал на обзорный характер подобных занятий.

Это должны быть обзорные уроки, чтобы назойливо это не выглядело. Нужно показать, что мы не варвары, что мы не хотим плохого. Нужно дать самое главное: почему мы начали этим заниматься. Если не мы сегодня, завтра — они с нами. И завтра было бы хуже для нас, — заявил он.

Классные часы по теме специальной военной операции на Украине пройдут в российских школах 12 сентября. Учителя 10–11-х классов должны будут объяснить ученикам ее цели, рассказать о героях и подчеркнуть роль «коллективного Запада» в затягивании конфликта.

Ранее в рамках форума педагогов региона в Подмосковье замдиректора Гимназии имени Подольских курсантов Павел Красновид провел мастер-класс о том, как нужно говорить с детьми о спецоперации России на Украине. По его словам, в первую очередь важно объяснить ученикам цели и задачи спецоперации.