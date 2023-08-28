В Госдуме предложили жесткий способ наказания уехавших из России артистов Депутат Терюшков предложил сажать в тюрьму покинувших Россию из-за СВО звезд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если артисты, покинувшие Россию после начала СВО и критиковавшие власть, захотят вернуться на Родину, они должны сначала отсидеть в тюрьме, считает член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», народный избранник напомнил, что для подобных людей есть статья Уголовного кодекса «Государственная измена».

Не надо просить их каяться, вернуться. Пусть они сначала отсидят, а потом возвращаются. Только так нужно учить их, — заявил Терюшков.

По его словам, уехавшие из страны знаменитости «поливают грязью страну, на которой наживались много лет». Парламентарий отметил, что эти деятели в основном критикуют проведение специальной военной операции и присоединение Крыма, хотя на самом деле это является восстановлением территориальной целостности России.

Все эти мнения — западная пропаганда, а знаменитости, которые такие вещи поддерживают — нечисть. Нужно в головы молодежи, в головы детей вкладывать правильные вещи. И эти вещи должны быть основаны на наших скрепах, на наших традициях, на многовековой истории России. Иначе мы страну потеряем, — предупредил Терюшков.

Ранее актриса и режиссер Рената Литвинова, покинувшая Россию после начала СВО и живущая в Париже, заявила, что скучает по Родине и хочет вернуться в Россию, но ждет «подходящего момента». Также она пожаловалась на судьбу, заявив в блоге, что за свои 55 лет пережила то, что не случилось бы и за 100 лет.