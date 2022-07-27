В Госдуме предложили защитить от взысканий прожиточный минимум должников Депутат Костенко предложила защитить от взысканий прожиточный минимум должников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, с которых хотят взыскать часть доходов в счет уплаты долга, должны иметь право подать заявление о сохранении суммы прожиточного минимума, даже если средства удерживает не банк, а работодатель или Пенсионный фонд России. Заместитель председателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко и ее коллеги планируют внести такой законопроект на рассмотрение Госдумы 27 июля, передает «Парламентская газета».

С 1 февраля этого года действует закон, по которому должник вправе обратиться в подразделение судебных приставов, чтобы, когда с его банковского счета будут списывать часть зарплаты и других доходов в счет долга, ему ежемесячно сохраняли сумму прожиточного минимума. Обычно это сумма, установленная для трудоспособного населения в целом по России, но если в регионе установлен больший прожиточный минимум для отдельной группы населения, например пенсионеров, должны оставлять эту сумму, — гласит текст законопроекта.

По словам Костенко, в российском законодательстве остался пробел: если сумма долга составляет меньше 100 тысяч рублей, то взыскатель может направить исполнительный документ напрямую в организацию, которая выплачивает должнику деньги. Например, работодателю или в Пенсионный фонд, пояснила депутат. В таком случае у человека продолжают удерживать половину доходов в счет уплаты долга без сохранения прожиточного минимума. В результате гражданин может остаться вообще без средств к существованию, резюмировала Костенко.

Ранее сообщалось, что с 1 июля россияне смогут сохранить от взысканий приставов прожиточный минимум на банковском счёте. Чтобы приставы не взыскали со счёта деньги, должнику нужно напрямую обратиться в банк и подать соответствующее заявление.