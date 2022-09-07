В Госдуме предложили запретить пропаганду идеологии чайлдфри В Госдуму внесли законопроект о запрете распространения идеологии чайлдфри среди детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

В Госдуму внесен проект закона об отнесении к запрещенной среди детей информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей («чайлдфри»). Инициаторами стали заксобрание Башкирии и депутаты нижней палаты парламента Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева.

Предлагается внести изменения в законодательство в части отнесения информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности, к информации, запрещенной для распространения среди детей, — говорится в пояснительной записке.

По словам главы башкирского парламента Константина Толкачева, в основе этой идеологии якобы лежит «философия гедонизма», сводящая весь смысл жизни человека к праздности и удовлетворению личных потребностей. По мнению депутата, данная идеология противоречит государственной политике РФ, которая базируется на так называемых традиционных семейных ценностях, поддержке материнства и детства.

Ранее депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что чайлдфри (добровольный отказ от рождения детей) не стоит отделять от прочей «мерзости», появившейся на экранах из-за первого президента России Бориса Ельцина. Он упомянул некий закон, принятый в 1993 году, который позволил появиться на экранах «планетарному мороку».