В Госдуме предложили запретить рекламировать иноагентов Депутат Пискарев: следует запретить рекламировать услуги иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо запретить рекламировать услуги иноагентов, в связи с этим Госдума готова разработать соответствующие поправки в законы «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и «О рекламе», заявил депутат Василий Пискарев. В разговоре с KP.RU парламентарий подчеркнул, что неоднократно выявлялись случаи, когда российские компании рекламировали услуги и товары иноагентов.

Пискарев отметил, что сами лица, призананные иноагентами, не скрывают, что тратят деньги в том числе на поддержку ВСУ. Депутат добавил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин, который до этого обратил внимание на рекламу иноагентов в блогах и на сайтах, поднял действительно важную тему.

Поддерживать предателей недопустимо. <...> Вот уж действительно — деньги, видимо, не пахнут. При этом сами иноагенты не скрывают, куда затем тратят свой «заработок», — в том числе на поддержку киевского <...> режима, — высказался Пискарев.

Ранее стало известно, что в России начнут оперативно блокировать сайты, на которых организовываются сборы денег для Вооруженных сил Украины. Это следует из закона, подписанного президентом страны Владимиром Путиным. Инициатива позволяет генеральному прокурору России и его заместителям обращаться в Роскомнадзор для быстрой блокировки подобных публикаций.