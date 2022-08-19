В Госдуме предложили запретить объявления на английском языке в аэропортах

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин предложил запретить объявления и надписи на английском языке в аэропортах и самолетах России. Он считает странным и ненужным «обилие англицизмов» на внутренних рейсах. По его словам, если в страну прилетают иностранцы, то они должны выучить русский язык, пишет «Парламентская газета».

Да, конечно, кто-то может возразить, что это делается для удобства иностранных гостей. Но если уж они гости и прилетают к нам — пусть учат наш язык. Хотя бы в объеме, достаточном для понимания простейших терминов и ориентации в аэропорту, — заявил парламентарий.

Депутат намерен оформить свою инициативу в виде законопроекта и внести ее на рассмотрение в правительство уже осенью.

Предложение Марданшина поддержал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он считает, что наличие надписей на английском языке не приближает страну к «развитой цивилизации», а лишь отражает политическую и даже психологическую зависимость.

Ранее избавиться от англицизмов и создать единое языковое пространство призвал вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой. Политик предложил писать все вывески в стране на русском языке, а для иностранцев прилагать перевод «мелкими буквами». По мнению Толстого, это поможет вырастить из российских детей патриотов своей страны.