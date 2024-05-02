В Госдуме предложили запретить любые упоминания Facebook и Instagram Депутат Горелкин предложил запретить публичное упоминание запрещенных соцсетей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо запретить любое публичное упоминание запрещенных социальных сетей, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале. По его мнению, также необходимо ввести запрет на призывы подписываться на такие платформы. Так парламентарий прокомментировал информацию о том, что российский суд впервые наказал пользователя за кражу идеи рилса (короткого вертикального видео) в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Необходимо вводить запрет на размещение рекламы в запрещенных соцсетях. Более того, считаю, что следует запретить также их рекламу, а в частности — любые публичные упоминания названий этих платформ и призывы подписываться, — написал он.

Горелкин отметил, что многие звезды шоу-бизнеса сейчас злоупотребляют тем, что предлагают подписаться на запрещенные в РФ соцсети, «не понимая, какие риски это несет для их аудитории».

В России запрещены соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram, принадлежащие корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Соответствующее решение принял Тверской районный суд Москвы, удовлетворив иск Генпрокуратуры.

Адвокат Сергей Жорин ранее рассказал, что блогеры вправе требовать компенсацию за кражу их контента независимо от площадки, на которой это произошло. Юрист прокомментировал сообщения о том, что российский суд впервые наказал пользователя за кражу идеи для рилса.