В Госдуме предложили запретить иностранцам покупать землю в России

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Представители фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который запрещает иностранцам и юрлицам из недружественных стран покупать землю в России. По мнению авторов инициативы, это позволит защитить национальные интересы в период санкционных войн, пишут «Известия».

Одновременно правительству предлагается дать возможность ограничивать оборот участков, которые находятся в собственности субъектов из недружественных стран. То есть иностранцы и компании уже не смогут продавать уже имеющуюся в собственности землю представителям недружественных стран. При этом купленные ранее земельные участки изыматься не будут.

Как пояснил один из авторов законопроекта, депутат Алексей Диденко, законопроект является своего рода комплексом ответных мер на недружественную политику односторонних санкций со стороны определённых стран. в частности, это касается и ограничения оборота земель вне зависимости от их целевого назначения.

Это, по нашему мнению, должно негативно сказаться на экономическом положении хозяйствующих субъектов из недружественных стран, которые традиционно работали в России, — заявил парламентарий.

К тому же, напомнил политик, земля, согласно Конституции, является основой жизни и деятельности народов, которые проживают на этой территории. Сейчас, когда Запад использует все методы прокси-войны, власти обязаны защитить землю как «от военного вторжения, так и от мирного захвата», уверен Диденко.

Ранее власти Финляндии усилили ограничения на покупку земельных участков под предлогом обеспечения национальной безопасности, что коснулось и россиян. С 2020 года для приобретения земельных участков негражданами Евросоюза требуется лицензия от Минобороны. Теперь в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений.