В Госдуме предложили запретить блогерам без образования вести тренинги Депутат Лантратова: нужно запретить блогерам без образования вести тренинги

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Блогерам без профильного образования следует запретить вести тренинги, предложила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В беседе с «360» парламентарий подчеркнула, что часто обучающие лекции проводят люди, которые не разбираются в материале. Кроме того, за многими блогерами стоят организаторы финансовых пирамид, считает парламентарий.

Если рассказываете, как торговать на фондовом рынке, то покажите диплом экономиста или какой-то проект, который создали сами. Но часто тренинги типа «Как стать миллиардером за 10 дней» проводят люди, которые никакого отношения к этому не имеют. Более того, за ними стоят организаторы финансовых пирамид, — пояснила депутат.

Среди инициатив также рассматривается вариант запретить структурам без образовательных лицензий называться школами, академиями и институтами. Лантратова уточнила, что с декабря 2023 года к ней обратилось более 200 человек, которые стали жертвами мошенников в образовательной сфере. По ее словам, необходимо разработать целую систему борьбы с недобросовестными блогерами.

Депутат ранее заявила, что появление черного списка недобросовестных блогеров не должно стать инструментом для сведения счетов на поле инфобизнеса. Она отметила, что у профессиональных организаций уже есть такие списки, но они не идентичны друг другу.