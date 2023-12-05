В Госдуме предложили «замыливать» алкоголь в кино Депутат Хамзаев предложил «замыливать» алкоголь в кино по аналогии с сигаретами

Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить открытый показ алкоголя в фильмах по аналогии с сигаретами. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие кадры нужно «замыливать».

Как считает парламентарий, под Новый год особо остро стоит вопрос, связанный с употреблением спиртных напитков. Хамзаев считает, что в такое время «классически появляется реклама [алкоголя], в том числе нативная» — через кино и сериалы на отечественном телевидении.

Зачем это нужно, лишний раз фокусировать внимание людей на процессе употребления алкоголя. Современных методов блюрить конкретные эпизоды в фильмах достаточно, — пояснил он.

Ранее Хамзаев предложил запретить поп-ММА. По его словам, эта разновидность смешанных боевых искусств является радикальным явлением, основанным на провокациях, агрессии и нецензурной брани. Он также выразил уверенность, что поп-ММА деструктивно влияет на молодежь.

Парламентарий также предложил проверить основателей и участников подобных проектов как на предмет экстремизма, так и с привлечением Федеральной налоговой службы. Вместе с тем он считает важным разобраться в подоплеке этого феномена и выяснить, является ли это видом спорта или развлекательным шоу.