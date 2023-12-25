В Госдуме предложили замену штрафу за забытые водительские права Депутат Ефимов: за забытыми дома правами можно разрешать поехать на такси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отменять штраф для водителей, забывших дома права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), нельзя; однако для такого наказания можно предусмотреть альтернативу в виде поездки за забытыми документами на такси, считает член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. В беседе с Lenta.ru он предположил, что в случае отмены штрафа все будут оставлять документы дома.

Оставь машину, бери такси, привози свои права и поезжай дальше. Это и будет штраф. Сейчас такой возможности нет, сейчас надо оштрафовать, как будто он нарушил скорость движения. Я с этим не согласен, потому что бывает такое, все забывали что-то, возвращались, — пояснил депутат.

Ранее инициативу об отмене штрафов для забывчивых водителей озвучили в думской фракции «Новые люди». По мнению авторов идеи, сегодня наказание является избыточным, так как все цифровые копии документов могут отображаться в приложении «Госуслуги.Авто».

Ефимов подчеркнул, что рабочих на предприятиях и депутатов Госдумы не пускают на работу, если они забыли пропуск. По словам парламентария, водительские права и СТС являются аналогичными по важности документами, которые обязательно нужно иметь с собой.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, сегодня за отсутствие у водителя прав и СТС полагается штрафом в размере 500 рублей. Кроме того, при отсутствии СТС инспектор ГИБДД имеет право отстранить водителя от управления и направить автомобиль на штрафстоянку.

Ранее стало известно, что водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024–2025 годах, не будут продлеваться автоматически. С 1 января 2024 года, чтобы продлить права, необходимо посетить отдел Госавтоинспекции и оформить справку № 003-В/у.