В Госдуме предложили поставлять сырье на Запад в обмен на технологии Депутат Госдумы Афонин предложил осуществлять поставки на Запад в обмен на технологии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В условиях санкций Россия должна экспортировать энергоносители, удобрения и другие дефицитные на Западе товары в обмен на необходимые для страны технологии. Об этом написал в своем Telegram-канале первый замглавы комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин. Он предупредил, что постепенно заполнив запасы недостающими благами из России, даже купив их по завышенной цене, ЕС может перейти к более жесткой антироссийской риторике.

Давайте обусловливать поставки на Запад российского газа, удобрений, зерна обязательной поставкой в Россию наиболее нужных нам западных товаров и технологий, — написал Афонин.

Он добавил, что в сфере торговли с Западом нужно «работать жестко и предметно».

Ранее доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что голод на Западе может случиться даже при наличии на мировых рынках зерна. По его словам, более серьезными глобальными проблемами способен обернуться недостаток удобрений.