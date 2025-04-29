В Госдуме предложили выдворять из России некоторых мигрантов Миронов предложил высылать из России легализованных взяткой мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Из России следует выдворять мигрантов, которые получили документы нелегальным путем, заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. Так он прокомментировал арест начальника управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области полковника Игоря Мысякова и его подчиненного за покровительство мигрантам.

Преступления в миграционной сфере должны иметь последствия не только для должностных лиц, уличенных в коррупции. <...> А что же бизнесмены, которые пользовались «услугами»? А что же те сотни и тысячи иностранцев, которые в результате нарушения закона стали нашими соседями или даже согражданами?, — сказал Миронов.

Он пояснил, что для высылки таких мигрантов следует изменить действующее законодательство. Фракция начнет подготавливать соответствующие документы.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение продлить срок, в течение которого иностранные граждане и лица без гражданства, нарушившие миграционные правила, должны привести свой статус в соответствие с российским законодательством или покинуть страну. Изначально им нужно было легализовать свое положение либо выехать из РФ до 30 апреля.