В Госдуме предложили выдавать иностранцам визы талантов Депутат ГД Журова предложила выдавать иностранцам визы талантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Для привлечения перспективных иностранных артистов, ученых и специалистов в разных областях следует начать выдавать визу талантов, считает заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она пояснила, что такие визы есть в США, Франции, Великобритании и Германии и в отличии от туристических не ограничивают проводимое время в стране. Подобную практику парламентарий предлагает использовать и в России.

Можно сделать отдельную категорию виз, претендовать на которую обязательно смогут выдающиеся артисты, ученые и, может быть, даже спортсмены, — уточнила Журова.

По словам депутата, в России для перспективных специалистов и сейчас нет трудностей с получением визы. Она отметила, что организация, которая приглашает того или иного человека, прикладывает усилия к тому, чтобы он мог находиться в стране.

Журова ранее допустила упрощение процедуры получения гражданства РФ для иностранцев, которые поддерживают проведение специальной военной операции на Украине. По ее словам, иногда ускоренное получение гражданства РФ является для иностранца необходимостью.