В Госдуме предложили ввести выплаты участникам Великой Отечественной войны ЛДПР предложила ввести ежегодные выплаты в 75 тысяч рублей ветеранам войны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ветеран Великой отечественной войны на Красной площади во время военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Члены фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий ежегодные выплаты в размере 75 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, копия документа была опубликована в Telegram-канале депутата ГД Ярослава Нилова. Авторы инициативы предлагают распространить ее на участников войны, инвалидов, жителей блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя, а также на вдов военных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», предусматривающие предоставление указанным категориям граждан ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сами выплаты члены ЛДПР предложили производить ко Дню Победы. Депутат Нилов выразил надежду, что коллеги из нижней палаты парламента одобрят инициативу.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продолжить работу по правовой оценке действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. В тексте поручения также отмечается необходимость организации соответствующих судебных процессов. Глава государства также назначил дату доклада по этому вопросу — до 30 июня 2023 года, а далее раз в полгода.