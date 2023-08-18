В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за порчу Библии и Корана Депутат Журавлев предложил ввести уголовное наказание за порчу Библии и Корана

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Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил ввести в Уголовном кодексе наказание за порчу Библии и Корана. В беседе с РИА Новости он отметил, что России необходимо сделать все необходимое, чтобы не превратиться «в какую-нибудь Швецию», где такое считается нормой.

Мы все должны сделать, чтобы наша страна не превратилась в какую-нибудь Швецию, где разного рода извращения давно уже стали частью нормы, — заявил Журавлев.

Ранее омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил о проверке информации о том, что сын главы республики Рамзана Кадырова Адам избил арестованного жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. По его словам, молодой человек подал заявление на имя уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Депутат ГД Адам Делимханов заявил, что поступок Адама Кадырова является очень гуманным. По его мнению, активист заслуживает «самого жесткого наказания». Депутат назвал сына Кадырова патриотом и борцом за справедливость. В свою очередь глава парламента Чечни Магомед Даудов также заявил о правильности поступка Адама Кадырова. Даудов подчеркнул, что 15-летний сын Рамзана Кадырова готов ответить за свои действия, чего бы это ему ни стоило.