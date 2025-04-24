В Госдуме предложили ввести страховку для «трезвых водителей» Чернышов: в России появится отдельная страховка для «трезвых водителей»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России может появиться отдельный страховой полис для «трезвых водителей», сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на заявление зампреда Госдумы Бориса Чернышова. Инициатива позволит управлять шоферам любым автомобилем вне зависимости от страховки его владельца.

Как пояснил Чернышов в обращении, сейчас деятельность «трезвых водителей» никак не урегулирована законодательством. Они могут управлять лишь автомобилями с «открытой» страховкой. Новый полис позволит легализовать эту услугу и расширит возможности для ее применения.

По словам депутата, страховка для «трезвых водителей» станет дополнительной мерой по борьбе с нетрезвым вождением, поскольку обеспечит страховое покрытие ответственности временных водителей. Также нововведение снизит риски для владельцев автомобилей в случае ДТП и может стимулировать развитие соответствующих сервисов.

С 23 апреля автомобилисты смогут купить единый полис ОСАГО для России и Белоруссии под названием «Белая карта». Запуск был отложен из-за доработки системы, однако теперь водителям не придется оформлять отдельные полисы или пользоваться «Синей картой». Нововведение упростит передвижение между странами и сделает страхование удобнее для автомобилистов Союзного государства.