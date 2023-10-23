В Госдуме предложили ввести реальные тюремные сроки для живодеров Депутат Бурматов предложил ввести реальные тюремные сроки для живодеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жестокое обращение с животными должно караться привлечением к уголовной ответственности с реальными тюремными сроками до пяти лет, которые будут работать эффективнее любого штрафа, заявил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его мнению, административная ответственность и штрафы должны остаться только за самые незначительные нарушения.

Я настаиваю, что за жестокое обращение должны быть реальные уголовные сроки, не должно быть полумер. Полиция должна эффективнее возбуждать уголовные дела, сегодня для этого есть все возможности. Пять лет для живодера будет намного эффективнее любого штрафа, — считает парламентарий.

Он заметил, что жестокость по отношению к животным нередко проявляют асоциальные элементы без постоянного места работы, штрафовать не имеет смысла. По словам депутата, штрафы можно оставить только за незначительные нарушения — например, если человек ударил животное или оставил собаку голодной на привязи. Более серьезные преступления, по мнению законодателя, должны повлечь изоляцию злоумышленника от общества.

Если животное реально получило увечья, было травмировано, искалечено или убито, не должно быть никаких штрафов. Иначе преступники так и будут продолжать разгуливать. Сейчас реально давать им срок до пяти лет, — высказал мнение Бурматов.

Ранее в Забайкальском крае пожилые живодеры получили на двоих 55 тысяч рублей штрафа за то, что в «воспитательных» целях привязали собаку на цепь к бамперу машины и катались по дороге. Против 67-летней женщины и ее сожителя было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.