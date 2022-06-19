В Госдуме предложили ввести «права» на электросамокаты Депутат Госдумы Бурлаков предложил сдавать тесты в ГИБДД на право управления электросамокатом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо задуматься о введении обязательного тестирования в ГИБДД на право управления электросамокатом, заявил замглавы комитета по спорту Госдумы РФ Сергей Бурлаков. По его словам, которые цитирует РИА Новости, экзамен должен включать в себя в том числе вопросы о скоростном режиме, а также правилах парковки и пересечения перекрестков.

Думаю, что было бы логично проводить такое тестирование в ГИБДД, и в случае успешного прохождения экзамена вручать владельцу электросамоката документ, подтверждающий успешное тестирование, — сказал Бурлаков.

Он подчеркнул, что водители любых колесных транспортных средств должны четко знать свои права и обязанности, находясь в любом российском городе.

Накануне депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что введение возрастных ограничений на управление электросамокатами не сократит число ДТП, участившихся с участием этого транспортного средства. При этом парламентарий признал, что водители полюбившихся гаджетов угрожают безопасности других участников дорожного движения, гоняя на тротуарах и автомагистралях.