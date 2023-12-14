В Госдуме предложили ввести понятие «студенческая семья» Депутат Останина: студенческим семьям необходимо увеличить стипендии

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В Госдуме предложили ввести понятие «студенческая семья», пишет «Парламентская газета». Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина пояснила, что она отличается от молодой семьи тем, что во второй супруги могут сами зарабатывать. Студентам же необходима дополнительная финансовая помощь, чтобы иметь возможность дальше учиться.

Мы отделили студенческую семью от молодой семьи, потому что в последней супруги сами зарабатывают. <...> Молодая семья имеет возможность зарабатывать, а не получать 1800 рублей стипендии. Именно потому, что студенты должны учиться, а не подучиваться, мы обязаны им помочь, — пояснила парламентарий.

По словам Останиной, прежде чем призывать молодежь рожать, необходимо предоставить ей социальную поддержку. Рабочая группа предлагает предоставлять студенческим семьям места в отдельных общежитиях или комнаты, если у учебного заведения нет возможности организовать для этих целей отдельное здание. Также там хотят платить студентам при наличии ребенка стипендии, равные региональному прожиточному минимуму. Кроме того, при общежитиях должны работать социальные няни, чтобы молодые родители могли спокойно посещать лекции и семинары.

До этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова уже предлагала выделять студентам с семьями отдельные комнаты в общежитиях. По ее словам, это позволит поддержать молодые семьи и создаст им условия для рождения детей.