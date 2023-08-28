В Госдуме предложили ввести ответственность за брошенные шприцы ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о наказании за брошенные шприцы

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ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за брошенные в общественных местах шприцы, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы от либералов-демократов Борис Чернышов. По его словам, его рассмотрят на осенней сессии заседания нижней палаты парламента.

Готовлю и внесу на осенней сессии законопроект о поправках в Уголовный кодекс, чтобы квалифицировать такие действия (брошенные в общественных местах шприцы) как подпадающие под статью 236 Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий», — сказал Чернышов.

Депутат отметил, что за брошенные шприцы будут наказывать штрафом в размере 500–700 тысяч рублей, в случае смерти двух лиц и больше правонарушителям грозит до семи лет тюрьмы.

21 августа в Москве 10-летняя девочка случайно укололась шприцем с неизвестной жидкостью во время поездки с отцом на автомобиле каршеринга. Экспертиза установила, что в шприце, оставленном в машине предыдущим арендатором, находилось наркотическое вещество мефедрон.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.