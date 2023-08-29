В Госдуме предложили ввести ОСАГО для электросамокатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для владельцев электросамокатов необходимо ввести обязательное страхование ОСАГО по аналогии с автомобильным транспортом, написал в своем Telegram-канале кандидат на пост мэра Москвы и первый заместитель лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. Кроме того, он выразил мнение, что следует ограничить максимальную скорость электросамокатов до 10 км/ч и запретить использование устройств, мощность которых превышает 250 Вт. Гусев пообещал обсудить эти идеи на предстоящей осенней сессии Госдумы.

Необходимо ужесточить ответственность для любителей электросамокатов. Ввести права и разрешить управлять электросамокатами с 14 лет, ввести ОСАГО для электросамокатов как для транспорта, ограничить езду на самокатах только велодорожками, — поделился Гусев.

В России с 1 марта вступили в силу поправки к правилам дорожного движения, в рамках которых электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ). По новым правилам передвижение на этих средствах разрешено со скоростью на выше 25 км/ч, ездить можно по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. При этом эксперты указали на то, что в связи с ростом ДТП с участием электросамокатов внесенные в ПДД поправки недостаточны.

Ранее сенатор Елена Афанасьева поддержала решение французских властей, запретивших использовать электросамокаты на территории Парижа. Она отметила, что опыт европейской страны должна перенять и Россия. Соответствующее решение спасет жизни и здоровье многих граждан, добавила политик.