В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за психологические консультации Депутаты Даванков и Горячева предложили налоговый вычет за сессии психолога

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Депутаты направили в правительство РФ законопроект о введении налогового вычета за оказание психологических консультаций, сообщает ТАСС. С инициативой выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и первый зампред комитета Думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева (оба от фракции «Новые люди»).

Ожидается, что изменения будут внесены в Налоговый кодекс РФ. По мнению авторов, нововведение позволит гражданам компенсировать обращение за платной психологической помощью. Это, как сказано в пояснительной записке, сделает психологическую помощь доступнее для большего количества людей. Для получения вычета нужно будет иметь на руках чек об оплате сеанса.

Уровень тревожности [россиян] вырос в два раза за последний год. Мы понимаем, что ситуация в стране непростая. Спрос на психологов растет — нам нужно поддержать людей и сделать психологическую помощь доступнее, — пояснил Даванков.

В свою очередь, Горячева напомнила, что у россиян есть налоговый вычет за медицинские услуги, однако консультация психолога в этот перечень не входит. По ее словам, психологическое здоровье также важно, как и физическое. Депутат добавила, что «это будет справедливо по отношению к людям».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что предельный размер налогового вычета по НДФЛ в России может вырасти в два раза. После принятия соответствующего закона наибольший вычет можно будет получить с расходов на обучение ребенка, а также с приобретения лекарств для себя.