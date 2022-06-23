Налоговый вычет предложили ввести еще для одной категории трат Депутат Госдумы Чернышов предложил ввести в России налоговый вычет на траты для выпускного

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести в России новый налоговый вычет на траты семей на выпускной вечер для школьников, пишет РИА Новости. По словам Чернышова, вычет предлагается на так называемый выпускной набор, в который входит платье для девочки или костюм для мальчика.

В России стартовала пора выпускных. Мы считаем, что данный налоговый вычет нужно определять и для тех, кто уже купил вечерний наряд, либо для тех, кто собирается это сделать, — заявил Чернышов.

По его словам, на фоне западных санкций у многих российских семей сейчас непростое материальное положение. Поэтому особенно актуально ввести для россиян новые меры государственной поддержки.

Как рассказали агентству представители магазинов одежды и обуви, в этом году цены на наряды для выпускных вечеров значительно выросли. Например, платье для девочки в среднем может обойтись в сумму от 3,5 тысячи до 110 тысяч рублей. При этом костюмы для мальчиков будут стоить значительно дешевле.

Ранее представители Минфина РФ предложили внести корректировки по взиманию подоходного налога (НДФЛ). Сотрудники министерства предлагают освободить от уплаты налогов при выплате выходного пособия, среднемесячного заработка в период трудоустройства, а также других выплат компенсации при увольнении работника.