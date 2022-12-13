В Госдуме предложили ввести дополнительную страховку для горнолыжников Депутат Костенко заявила о необходимости ввести дополнительную страховку для горнолыжников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Горнолыжные курорты хотят обязать предлагать туристам услуги дополнительного страхования, чтобы компенсировать крупные расходы на транспортировку спортсменов, пострадавших на спусках, передает «Парламентская газета». Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко в беседе с изданием рассказала, что вызов вертолета на склон для перевозки пострадавших горнолыжников обходится в 200–250 тысяч рублей и полис ОМС не может покрыть такие расходы. По ее словам, страховка увеличит цену горнолыжного тура всего на 100 рублей в день, но поможет компенсировать расходы на возможную неотложную помощь.

Поэтому мы предлагаем записать в законе о туризме, что продавец туруслуги <...> должен в обязательном порядке рассказать клиенту о существующих рисках и предложить ему оформить полис добровольного страхования. По расчетам самих курортов, это может прибавить к стоимости путевок где-то 100 рублей в день, — уточнила Костенко.

Депутат добавила, что для некоторых видов туризма страхование следует сделать обязательным, например для альпинистов. Также парламентарий предложила уточнить и расширить ГОСТ, согласно которому горнолыжные курорты должны иметь спасателей, пункты доврачебной помощи и пункты обогрева, так как некоторые спуски игнорируют эти требования.

Компания «Ингосстрах» ранее подвела итоги девяти месяцев в сегменте страхования спортсменов. Аналитический отчет был приурочен ко Всемирному дню футбола, который ежегодно отмечается 10 декабря. Так, за три квартала 2022 года в компании было оформлено более 200 тысяч договоров страхования от несчастного случая при занятии спортом — для сравнения, в прошлом году цифра составила более 140 тысяч. Это означает, что все больше людей осознают, как важно иметь полис, благодаря которому можно получить компенсацию при травме, отмечают в компании.