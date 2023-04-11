В Госдуме предложили возвращать инвалидам 30% от стоимости тура Депутат ГД Нилов предложил возвращать инвалидам 30% от стоимости туров

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Необходимо сделать отдых и путешествия доступными для всех групп населения, в связи с чем следует ввести для инвалидов туристический кешбэк и возвращать до 30% стоимости тура, заявил заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Комментируя инициативу «Парламентской газете», депутат отметил, что людям с ограниченными возможностями необходима поддержка в этом вопросе, так как сейчас не все из них могут позволить себе путешествия.

Надо создавать безбарьерную среду, чтобы маломобильные группы граждан могли пользоваться туристическими услугами, инфраструктурой, — пояснил парламентарий.

Нилов уточнил, что готовит запрос в Правительство с этим предложением и другими идеями, предложенными рабочей группой по развитию инклюзивного туризма. Также планируется изменить требования к туристическим маршрутам, чтобы они стали доступны для людей с ограниченными возможностями.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский поддержал данные предложения, но отметил, что вопрос требует системного решения. Он пояснил, что необходимо создать условия для размещения людей с ограниченными возможностями в отелях.

В Министерстве труда и социальной политики ранее подготовили поправки, которые позволят родителям детей с инвалидностью накапливать дополнительные выходные. До этого льготные четыре выходных сгорали, если их не использовать в течение месяца, а теперь их можно будет суммировать.