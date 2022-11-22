В Госдуме предложили возродить производство лекарств в аптеках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуме приняли в первом чтении законопроект о возрождении производственных аптек, передает «Парламентская газета». Известно, что второе и третье чтение документа пройдет на ближайших пленарных заседаниях, вступить в силу он должен с 1 сентября 2023 года. Благодаря этому закону в России возродится производство фармацевтических препаратов в аптеках, рассказал соавтор документа, первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. При этом к изготовлению допускаются только не зарегистрированные в стране препараты.

Этот закон призван возродить производство в аптеках фармацевтических препаратов в небольших дозировках, которые выписываются врачом под конкретного пациента. Это не только лосьоны, кремы, свечи и эмульсии, но и в том числе лекарства офф-лейбл — препараты с минимальной дозировкой, которые нужны, к примеру, детям с низкой массой тела, — уточнил Огуль.

Согласно документу, при изготовлении лекарств аптечными и ветеринарными организациями, которые обязаны иметь лицензию на фармацевтическую деятельность, должны использоваться препараты или субстанции из соответствующих государственных реестров и Единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза. Изготовление уже зарегистрированных в России препаратов при этом не допускается. Также из законопроекта убрали возможность производства лекарств индивидуальными предпринимателями.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее дал региональным властям жесткие указания сформировать запасы лекарственных препаратов, рассчитанные по меньшей мере на четыре месяца. Он отметил, что производство препаратов в стране растет высокими темпами.