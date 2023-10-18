В Госдуме предложили возродить производственную гимнастику на предприятиях Комитет Госдумы по спорту разработал законопроект о производственной гимнастике

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На российских предприятиях могут возродить производственную гимнастику для сотрудников, сообщает «Парламентская газета». По информации издания, соответствующая законодательная инициатива депутатов из комитета Госдумы по физкультуре и спорту направлена на более активное вовлечение россиян в спорт. Сегодня люди в возрасте от 30 до 59 лет менее всего приобщены к занятиям физкультурой и спортом, сказал глава комитета Дмитрий Свищев.

Работодатель может определить время, например, 10 или 5 минут в течение рабочего дня на производственную гимнастику, — пояснил изданию представитель аппарата комитета.

Авторы инициативы предлагают закрепить в Трудовом кодексе нормы о предоставлении перерыва сотрудникам для занятий производственной гимнастикой. При этом форму, время и продолжительность занятий должен определять коллективный договор, соглашения или локальные нормативные акты предприятия.

Ранее Дмитрий Свищев заявил, что депутатов Госдумы необходимо обязать ежегодно сдавать нормы ГТО. По его мнению, образ «пузатого депутата, останавливающегося отдышаться на каждом пролете думской лестницы» должен уйти в прошлое, а парламентариям необходимо отказаться от вредных привычек, пересмотреть режим питания и заняться спортом.