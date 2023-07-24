В России необходимо ввести аналоги социалистического соревнования и стахановского движения, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы Сергей Колунов. Он пояснил, что благодаря увеличению производительности труда и норм выработки СССР смог в короткие сроки увеличить свою экономическую мощь, при этом создав привлекательный образ рабочих профессий.
Каждое предприятие, каждая фабрика и шахта, каждый колхоз принимали участие в так называемом социалистическом соревновании. Яркие примеры — Стаханов, который в 1935 году перевыполнил суточную норму добычи угля в 14 раз, Демченко, собравшая в 1935 году более 500 ц сахарной свеклы, — рассказал Колунов.
При этом он напомнил, что рабочие профессии в советское время пользовались спросом и уважением, поэтому Россия сейчас нуждается в аналоге такого движения. Как считает парламентарий, благодаря этому страна сможет преодолеть сложности, связанные с санкциями, а также выполнить поставленную президентом задачу по подготовке миллиона специалистов-рабочих, увеличив спрос на рабочие профессии.
Необходимо разработать конкретные нормативы — сколько нужно делать продукции в день, неделю, месяц, а также четкую систему награждения выдающихся работников предприятий, <...> поощрительные меры материальные, то есть денежные премии, и нематериальные — грамоты, благодарности, — подчеркнул законодатель.
Колунов также указал на необходимость рассказывать о пользе труда подрастающему поколению.
Ранее карьерный консультант Екатерина Савченко посоветовала искать работу в начале весны или осени — в это время на рынке труда появляется большое количество вакансий. Эксперт подчеркнула, что основными периодами затишья считаются декабрь и январь.