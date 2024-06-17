В Госдуме предложили водружать национальный флаг над всеми госучреждениями Депутат Колунов: нужно обязать все госучреждения размещать национальный флаг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На всех государственных учреждениях, а не только на школах, нужно размещать национальный флаг России, считает депутат Госдумы Сергей Колунов. Как он отметил в беседе с «360», при виде российского флага будет развиваться чувство патриотизма.

Патриотизм в людях развивает в том числе окружающий мир. Когда мы идем по улице, видим российский флаг, видим один из главных символов нашей страны, это чувство развивается, крепчает, — объяснил депутат.

Парламентарий отметил, что сейчас вывешивать флаг на фасад здания или на своей территории обязаны все образовательные учреждения, однако нужно возложить эти обязанности и на остальные государственные органы. На данный момент это считается правом, а должно быть обязанностью, заключил Колунов.

Ранее самое высокое здание в мире небоскреб «Бурдж-Халифа» окрасилось в цвета российского флага. Одну из главных достопримечательностей Дубая подсветили в честь Дня России. Фасад небоскреба является одним из самых больших в мире LED-экранов площадью 32,4 тысячи квадратных метров. Благодаря этому российский триколор охватил все здание.

До этого депутат Госдумы Ирина Филатова направила запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову после того, как компания «Яндекс.Такси» запретила использовать флаг России в салоне машины как рекламу. Она считает, что политика компании противоречит федеральному законодательству. С жалобой к депутату обратился один из водителей «Яндекс.Такси».