В Госдуме предложили ветеранам СВО учить молодежь патриотизму Депутат Шаманов предложил организовывать в школах и вузах встречи с ветеранами СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На российских предприятиях необходимо ввести квоты на трудоустройство вернувшихся с фронта участников СВО, а в школах и вузах — организовывать встречи героев с детьми и молодежью в рамках работы по патриотическому воспитанию, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, генерал-полковник, Герой России Владимир Шаманов. По его словам, соответствующие предложения готовит для внесения в Госдуму государственный фонд «Защитники Отечества».

Как отметил депутат, ветеранам специальной военной операции должна оказываться помощь в получении дополнительных профессиональных знаний с последующим трудоустройством. Особенно это касается бойцов, получивших инвалидность.

Считаю, что нужно определить квоты, сколько в каких организациях должно быть трудоустроено инвалидов СВО. Нам предстоит разработать рекомендации, а потом и законодательные требования. Уже есть хороший пример — Минобороны определило специальные должности для раненых бойцов в военкоматах, — подчеркнул Шаманов.

Также, по его словам, нужно наладить на государственном уровне программу по привлечению ветеранов СВО к патриотической работе, в том числе с детьми. Парламентарий считает, что обязанность по организации встреч ветеранов с молодежью необходимо возложить на образовательные учреждения, причем патриотическая работа должна вестись на протяжении всего образовательного процесса.

Нужно уточнить закон о воспитании, а может, принять отдельный закон именно о патриотическом воспитании. И туда обязательно погрузить работу с ветеранами. <...> Если мы не воспитаем наше молодое поколение на примерах мужества, героизма, их воспитают другие люди, с совсем другой системой ценностей, — предупредил генерал.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил учредить 1 июля новый праздник — День ветеранов боевых действий. Он обратился с такой инициативой к президенту РФ Владимиру Путину.