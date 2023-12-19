В ГД предложили вернуть зарубежный бизнес в Россию на «особых условиях» Депутат Толмачев: вернуть зарубежный бизнес в Россию можно на «особых условиях»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Вернуть в Россию ушедший по политическим мотивам зарубежный бизнес можно на «особых условиях», предложил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Александр Толмачев. По его словам, процесс возвращения иностранных компаний, которые однажды подвели российских партнеров и клиентов, необходимо тщательно продумать.

Говорить о том, пускать ли обратно ушедшие компании, можно будет, когда процесс запустится. Пока на массовое возвращение ничто не указывает. Безусловно, стоит подумать, как именно нужно будет вести дела с ушедшими по политическим мотивам компаниями. Считаю справедливым предоставить «особые условия» тем, кто однажды подвел российских партнеров и клиентов, — высказался Толмачев.

Компании, покинувшие российский рынок после начала специальной военной операции на Украине, потеряли более $103 млрд. Как отмечали американские аналитики, отток иностранных инвестиций должен был оказать негативное влияние на Москву, но Россия смогла превратить случившееся в схему обогащения, власти РФ «выжали из компаний» как можно большую часть богатства, диктуя условия их ухода. Выход зарубежного бизнеса обложили налогами, что помогло пополнить военный бюджет РФ на минимум $1,25 млрд.