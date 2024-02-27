В Госдуме предложили ужесточить требования к алкогольным компаниям Депутат Резник: нужно проверять репутацию руководства алкогольных производств

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Нужно проверять деловую репутацию сотрудников алкогольных производств: гендиректоров, бухгалтеров, членов правления, а также бенефициаров и людей, контролирующих организацию, рассказал депутат Госдумы Владислав Резник. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат подчеркнул, что управляющих, чьи данные окажутся неудовлетворительными, могут включить в черный список.

Контролирующие лица — это физические лица, которые контролируют прямо или косвенно 50% капитала, бенефициары — 25%, — пояснил парламентарий.

Включать в черный список планируют тех, кого привлекали к уголовной или административной ответственности за нарушение алкогольного законодательства, а также тех, кто управлял обанкротившимися компаниями. Получить лицензию не смогут организации, которые находятся на грани банкротства или лишались лицензии в последние пять лет. По словам Резника, компании, которые не выполнят требования, лишатся лицензии через суд.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин пояснил, что новые нормы разрабатывались по примеру лицензирования банковской деятельности. Там также существуют требования к объему уставного капитала и деловой репутации сотрудников.

Депутат Ярослав Нилов ранее предложил запретить ставить алкоголь вблизи касс в магазинах. По его словам, размещение алкоголя возле касс является провокатором на излишнее употребление для покупателей, которые пришли за другими товарами.