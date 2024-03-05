В Госдуме предложили ужесточить требования для получения гражданства России Депутаты предлагают увеличить срок проживания в РФ для получения гражданства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские депутаты предложили ужесточить требования для получения российского гражданства, следует из законопроекта, опубликованного на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). В случае принятия закона мигрантам придется прожить в России не менее десяти лет, прежде чем они получат российский паспорт.

Авторами инициативы выступили депутаты от партии ЛДПР. Они предлагают продлить обязательный для получения вида на жительства (ВНЖ) срок до двух лет и до восьми — срок с момента выдачи ВНЖ до подачи заявления на гражданство.

На упрощенную процедуру получения российского паспорта смогут рассчитывать иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ и отслужившие по нему не менее двух лет. Также можно будет получить гражданство через детей, если они к тому времени будут проживать в России не менее пяти лет.

В феврале стало известно, что американский боксер Деандре Севейдж изъявил желание стать гражданином РФ после боя с россиянином Дмитрием Кудряшовым. Спортсмену пообещали оказать всю необходимую помощь в оформлении.

До этого певица Любовь Успенская решила получить российское гражданство. Исполнительница родилась на Украине и долгое время жила в США, но теперь они с дочерью намерены остаться в России.