В Госдуме предложили ужесточить наказание за проникновение на гособъекты

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Депутат Госдумы Эдуард Кузнецов подготовил законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за неоднократное незаконное проникновение на охраняемые государственные объекты. Парламентарий предлагает наказывать за такое деяние лишением свободы на срок до четырёх лет, сообщает ТАСС.

Законопроект представляет собой поправки к ст. 215.4 УК РФ. Согласно первой её части за незаконное проникновение на гособъект виновный может быть наказан штрафом на сумму до полумиллиона рублей, ограничением свободы на два года или её лишением на тот же срок.

Свою инициативу депутат объяснил тем, что на фоне спецоперации на Украине возрастают террористические и экстремистские угрозы охраняемым гособъектам.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия Росгвардии при охране важных гособъектов. Он позволяет ведомству оцеплять территории этих объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них.