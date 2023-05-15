В Госдуме предложили сделать стипендии студентам как в СССР ЛДПР предложила поднять стипендии в вузах до уровня МРОТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуме законопроект, который предлагает поднять стипендии в вузах до уровня МРОТ, передает ТАСС. В пояснительной записке говорится, что в СССР размер стипендии в ведущих университетах был сопоставим с минимальной зарплатой. В 2023 же стипендия составляет 1825 рублей в месяц в вузах. В партии добавили, что стипендия для социально незащищенных студентов составляет 2739 рублей, а в ссузах только 996 рублей

Столь ничтожно низкие размеры государственных стипендий не могут поддерживать освоение студентами образовательных программ. На такую стипендию невозможно прожить, поэтому согласно данным Высшей школы экономики более половины студентов так или иначе совмещает учебу и работу, — говорится в документе.

В марте Минобрнауки РФ в связи с переходом к новой модели аспирантуры сообщило о планах повысить размер стипендий президента РФ для аспирантов до 50 тысяч рублей в месяц. Отмечалось, что в настоящий момент аспиранты получают стипендии в размере 4,5 тысяч рублей в месяц. Увеличенную стипендию в 14 тысяч рублей получают обучающиеся по приоритетным направлениям, то есть в интересах обороны и безопасности государства.

В министерстве добавили, что будут учреждены 50 студенческих и 30 аспирантских стипендий за достижения в области электроники имени советского и российского физика Камиля Валиева, по которым положена выплата в размере 50 и 75 тысяч рублей.