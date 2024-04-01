В Госдуме предложили установить штрафы для владельцев электровелосипедов Депутат Аксененко: нужно ввести штрафы за нарушение ПДД на электровелосипедах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо ввести штрафы за нарушение правил дорожного движения для владельцев электровелосипедов, считает депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Аксененко. Сейчас данные транспортные средства не подпадают ни под какие нормы закона, хотя их скорость может достигать 25 км/ч, отметил парламентарий в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает «Газета.Ru».

Электровелосипеды по-прежнему не подпадают под какие-либо нормы закона, несмотря на то, что их скорость может достигать 25 км/ч и именно электровелосипеды активно эксплуатируются курьерами служб доставок и активно участвуют в дорожно-транспортном процессе, — подчеркнул Аксененко.

По его мнению, необходимо ввести правовые статусы для внедорожных мотоциклов, электросамокатов и электровелосипедов. Парламентарий добавил, что часто данные транспортные средства используются в неразрешенных для этого местах, что создает аварийные ситуации.

Автоэксперт Дмитрий Славнов ранее заявил, что пользователи электросамокатов должны проходить обучение в автошколах и изучать ПДД. По его словам, так электросамокатчики будут лучше осознавать свою ответственность и приучатся носить экипировку.