В Госдуме предложили ускорить принятие законопроекта о гостевых домах Депутат Госдумы Бессараб предложила ускорить принятие законопроекта о гостевых домах

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Законопроект о гостевых домах нужно внести в Госдуму в июне, чтобы депутаты смогли его оперативно принять, тогда уже осенью законодательная инициатива вступит в силу, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что законопроект предполагает отсрочку, а значит вступит в силу только спустя 90 дней после принятия, передает «Парламентская газета».

По заверению представителей Ростуризма, законопроект проходит последние согласования и уже готов к внесению. Думаю, что в июне его должны внести, иначе придется опять корректировать дату вступления в силу. После внесения предложу коллегам как можно скорее принять его, чтобы он заработал осенью, — отметила Бессараб.

Депутат пояснила, что хочет быстрее принять законопроект, потому что многие предприниматели, которые пытаются выйти из тени и честно платить налоги, могут оказаться под административным преследованием за незаконную предпринимательскую деятельность. Бессараб пояснила: сейчас многие владельцы гостевых домов оформляют отдых туристов в виде аренды помещений физлицам. Однако госорганы могут доказать, что такие бизнесмены предоставляют клиентам именно гостиничные услуги, подчеркнула политик.

Ранее стало известно, что гостевые дома и небольшие гостиницы в Крыму могут не открыться этим летом из-за падения спроса на отдых среди россиян. Отельеры принимают в расчёт сокращение до 40% прогнозируемой загрузки на лето.