В Госдуме предложили упростить жизнь дачникам Депутат Чаплин: решать многие вопросы дачникам поможет отдельное окно в МФЦ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посетители в многофункциональном центре (МФЦ)

Создание в МФЦ специального единого окна для садоводов в преддверии дачного сезона было бы правильным, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, в течение зимы у владельцев дачных участков накапливается множество вопросов, которые требуют оперативного решения.

За зиму у дачников накапливается большое количество вопросов, платежей и проблем, и в МФЦ начинается настоящий ажиотаж. <...> В преддверии дачного сезона было бы целесообразно вводить в МФЦ отдельное «окно» и очередь для садоводов, — высказал мнение депутат.

Он напомнил, что в МФЦ можно зарегистрировать право на дачный участок, садовый дом или гараж. Для этого необходимо подать в центр технический план, подготовленный кадастровым инженером, и документ, устанавливающий право на земельный участок. Этот упрощенный порядок работает в рамках «дачной амнистии», срок действия которой продлен до 1 января 2031 года. Неоформленные участок или дом невозможно продать, подарить или завещать.

По словам парламентария, также в МФЦ помогают тем, кто хочет прописаться на даче. Дом оформляют как жилое помещение при наличии в нем отопления, электричества, водоснабжения и канализации. В заявлении потребуется указать кадастровый номер здания, земельного участка и сведения о собственнике. В центре «Мои документы» также можно присвоить дому адрес, оформить куплю-продажу участка и решить другие вопросы.

Ранее Никита Чаплин рассказал, что в России предусмотрены льготы для желающих построить загородный дом. Депутат отметил, что к подобным привилегиям относятся, в частности, сельская ипотека, право использовать маткапитал и упрощенное оформление по «дачной амнистии».