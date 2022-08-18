В Госдуме предложили упростить переход с ИП на самозанятость

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Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко выступила с предложением упростить переход с ИП на самозанятость. Она разработала законопроект, по которому применение физическим лицом упрощенной системы налогообложения будет автоматически прекращаться со дня его постановки на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (НПД), пишет «Парламентская газета».

Костенко пояснила, что на данный момент, согласно закону, действующий предприниматель может поменять свой статус и стать самозанятым, если подходит по критериям. Однако в таком случае ему в течение месяца нужно отправить уведомление в налоговый орган, иначе статус плательщика налога на профдоход будет аннулирован.

Депутат заверила, что на практике большинство забывает про уведомление или пропускает сроки, не зная о такой обязанности, поэтому новый законопроект призван облегчить переход с ИП на НПД.

Сам законопроект еще предстоит детально изучить, но инициативы, которые направлены на автоматизацию процессов и снятие барьеров для самозанятых, — это верное направление, — прокомментировал инициативу член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков анонсировал появление системы добровольного социального страхования для самозанятых. Он отметил, что систему представят в сентябре. Котяков добавил, что сейчас также прорабатывается возможность получать оплачиваемые больничные самозанятыми.