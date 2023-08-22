В Госдуме предложили украсить дома в России портретами бойцов СВО Депутат ГД Колунов: дома в России следует украсить портретами бойцов СВО

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Граффити с изображением гвардии майора Андрея Бурлакова, погибшего 27 февраля в ходе спецоперации на Украине, на жилом доме на улице Школьной в Краснодаре.

Дома во всех городах России следует украсить портретами участников специальной военной операции на Украине, считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. В беседе с «360» он отметил, что такие муралы необходимы, чтобы выразить уважение бойцам. Кроме того, дети смогут увидеть участников СВО и запомнят их.

Таким образом, мы не просто выразим уважение нашим защитникам, но и покажем юному поколению, кто они такие. Ведь ребенок больше воспринимает яркие, красочные рисунки, чем длинные тексты, — считает парламентарий.

Колунов уточнил, что портреты должны быть на домах в каждом городе России. По его мнению, стены должны украшать большие портреты участников боевых действий и тех, кто работает в тылу для достижения целей спецоперации.

Конечно, такие произведения искусства должны создаваться с разрешения и под контролем городских администраций, чтобы, во-первых, не исказить архитектурный облик города, а во-вторых, выбрать наиболее подходящие сюжеты, — заключил депутат.

Ранее в Южно-Сахалинске закрасили граффити с изображением певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). На его месте появился рисунок военного с ребенком на руках. Депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин заявил, что закрасить изображение артистки потребовали местные жители из-за ее позиции.