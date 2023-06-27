В Госдуме предложили учредить новый праздник Миронов попросил Путина сделать 1 июля Днем ветеранов боевых действий

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

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Лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов предложил учредить новый праздник — День ветеранов боевых действий, сообщает РИА Новости. В ходе пленарного заседания в Госдуме он обратился с такой инициативой к президенту Владимиру Путину.

Пожалуйста, товарищ президент, сделайте 1 июля Днем ветеранов боевых действий, — цитирует агентство Миронова.

Он рассказал, что уже более 10 лет ветераны боевых действий собираются на Поклонной горе в Москве, чтобы почтить память товарищей, погибших при выполнении долга по защите Родины.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, устанавливающий новую памятную дату. Согласно документу, 21 ноября в России будет отмечаться День военной присяги. Эта дата связана с изданием 21 ноября 1721 года императором Петром I указа «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

В начале текущего года президент учредил своим указом новый праздник — День метростроителя, который будет отмечаться 2 октября. В этот день в 1931 году Совнарком СССР утвердил положение о Метрострое. Эта дата считается официальным началом строения подземки в России.