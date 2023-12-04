В Госдуме предложили учредить медаль для трусов и предателей Депутат ГД Шеремет предложил учредить медаль имени Джо Байдена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил учредить медаль имени действующего президента США Джо Байдена, сообщает РИА Новости. По словам парламентария, такой награды будут удостаиваться все, трусы и предатели, сбежавшие из России.

Нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена. <...> Убежден, что к такой яркой награде можно было бы представлять всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших нашу великую Россию, — сказал депутат агентству.

Согласно представлениям Шеремета, на лицевой стороне медали должен быть изображен Байден, спускающийся по скользкому трапу самолета, а на обратной – «американский проект» в виде лица Зеленского с гравировкой «палач и предатель украинского народа». По мнению депутата, крепить такую медаль следует к колодке, переливающейся всеми цветами радуги. Шеремет также пояснил, что его инициатива является ответом на обсуждение в Конгрессе США вопроса об импичменте Байдену.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков усомнился в том, что американский конгресс запустит процедуру импичмента в отношении Бадена. По его словам, пока тот остается у власти, маловероятно, что против него будут возбуждать какие-либо дела.