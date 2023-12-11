В Госдуме предложили учредить День памяти жертв геноцида советского народа Депутат Занко: 19 апреля может стать Днем памяти жертв геноцида народа СССР

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В Госдуме разрабатывается законопроект о Дне памяти жертв геноцида советского народа, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. По ее словам, в качестве памятной даты может быть назначен день 19 апреля. Это позволит увековечить память пострадавших в годы Великой Отечественной войны от нацистских преступлений.

Сейчас 19 апреля — неформальный День единых действий в память о жертвах геноцида советского народа. Уже несколько лет в этот день по всей стране проходят памятные мероприятия в школах, колледжах и вузах в рамках проекта «Без срока давности», поддержанного президентом России Владимиром Путиным, — подчеркнула депутат.

Она напомнила, что в годы войны нацисты уничтожали, пытали и угоняли в плен мирное население. Так, согласно новым рассекреченным данным, только в Ленинграде и Ленинградской области от действий гитлеровцев пострадали около 2,5 млн человек. Всего за годы войны в рабство было угнано 4,7 млн советских граждан. Поэтому парламентарий предлагает законодательно закрепить особую дату — День памяти жертв геноцида советского народа. Это в том числе позволит понять цели и задачи российских военных в зоне СВО, так как преступления нацистов прошлого и неонацистов настоящего имеют много общего, убеждена Занко.

Памятную дату можно установить 19 апреля — в этот день в 1943 году был издан указ о наказаниях для нацистов за убийства мирного населения, предложила законодатель. Еще одним вариантом является 8 февраля: в 1946 году в этот день на Нюрнбергском процессе было рассказано о военных преступлениях гитлеровцев против мирного населения на территории СССР.

Ранее Калининградский областной суд признал геноцидом советского народа преступления нацистов в годы ВОВ на территории современной Калининградской области, прежде входившей в состав Германии как часть Восточной Пруссии. Также суд признал военным преступлением и преступлением против человечности привлечение насильно перемещенных мирных граждан и военнопленных к принудительному труду.