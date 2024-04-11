В Госдуме предложили учить детей рабочим профессиям через игры-симуляторы Депутат Колунов: в игре дети смогут испытать труд строителя и сварщика

В связи с дефицитом кадров в рабочих профессиях в стране нужно взращивать собственных специалистов, например через специальную игру-тренажер, рассказал в беседе с «360» автор идеи депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, так можно будет с детства воспитывать любовь к труду.

Так давайте сделаем отечественную компьютерную игру — симулятор рабочих профессий. Дадим детям возможность поиграть и испытать в интерактивном формате труд строителя, сварщика и многих других. Уверен, яркая игра пробудит во многих желание попробовать эти профессии в реальной жизни, — объяснил депутат.

Один из вариантов решения кадрового кризиса — завезти работников из-за рубежа, второй — вырастить своих профессионалов, отметил автор идеи. Именно воспитание собственных специалистов имеет долгосрочную перспективу, хоть и займет много времени.

Колунов добавил, что нужно с детства воспитывать любовь к труду, поэтому необходимо это сделать через сферу развлечений, откуда дети получают жизненный опыт.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что по окончании контракта ветераны боевых действий могут пройти бесплатное обучение или переквалификацию и податься в сферу IT или торговли. По ее словам, бывшие участники СВО могут быть также востребованы в образовательных учреждениях.