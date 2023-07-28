В Госдуме предложили создать в Петербурге аллею городов-героев Депутат Занко предложила создать в Петербурге аллею городов-героев к 80-й годовщине Победы

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Санкт-Петербург является сегодня единственным российским городом-героем, в котором нет памятной аллеи с капсулами с землей из городов, где происходили значимые сражения Великой Отечественной войны, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Она пояснила, что петербуржцы обратились к ней с просьбой создать такую аллею, соответствующий запрос депутат отправила губернатору города Александру Беглову.

По словам Занко, мемориал можно было бы построить в виде каменных блоков, внутрь которых поместить капсулы с землей из других городов-героев.

Мемориал в Северной столице даст возможность сохранить и передать будущим поколениям память о невероятном подвиге наших героев. Капсулы с землей с мест сражений станут символом вечной связи с историей, напоминая нам о цене мира и единства народа, — сказала депутат.

По ее мнению, памятник может стать подарком городу к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, которую Россия отметит в 2025 году.

Почетное звание «город-герой» получили города СССР, прославившиеся своей героической обороной в годы Великой Отечественной войны. Это Москва, Санкт-Петербург (Ленинград), Волгоград, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск, Киев. Звание героя есть также у Брестской крепости.

Ранее депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции». Речь идет об увековечивании городов, жители которых внесли огромный вклад в выполнение задач СВО.