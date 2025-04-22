В Госдуме предложили создать программу увековечения памяти героев СВО Лидер СРЗП Миронов: Путин поддержал идею сохранения памяти о героях СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» депутат Госдумы Сергей Миронов

Президент России Владимир Путин поддержал идею увековечить память о героях специальной военной операции и защитниках Донбасса в названиях знаковых мест по всей стране, сообщил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, для этого требуется заказ государства.

В 2022 году мы с моими коллегами и соратниками предложили увековечить память защитников Донбасса и героев СВО — называть в их честь улицы, школы, знаковые места по всей России. Ведь защищали они не отдельные регионы, а всю нашу большую Родину, весь Русский мир. Во многих городах уже так и делают, но как таковой государственной программы до сих пор нет. Надеюсь, теперь все изменится, — отметил Миронов.

По его словам, 21 апреля Путин «прямо поддержал» эту идею. Глава государства отметил необходимость сохранения памяти о защитниках Отечества на века, но подчеркнул, что это нужно делать без бюрократии, от чистого сердца.

Поэтому я считаю важным максимально привлекать к этой работе самих ветеранов СВО, волонтеров, патриотические общественные организации — их мнение обязательно нужно учитывать! А еще надо серьезно увеличить расходы федерального бюджета на культуру. У нас есть замечательные традиции в скульптуре, живописи, литературе и кинематографе по сохранению памяти о героях. И есть много талантливых авторов. Но нужно им помочь, нужен госзаказ в хорошем смысле этого слова, — заключил депутат.

Ранее Миронов заявлял, что запрет для лидеров Евросоюза посещать парад Победы 9 мая в Москве укладывается в русофобскую политику, которую коллективный Запад проводит долгие годы. Депутат подчеркнул, что не удивлен такими провокационными действиями руководства ЕС.