В Госдуме предложили создать собственное «Хранилище Судного дня» Депутат ГД Кабышев предложил создать биоресурсные центры в России для сохранения коллекций

Фото: duma.gov.ru

В России необходимо создать собственные биоресурсные центры для сохранения зоологических, ботанических, микробиологических, генетических и других коллекций, рассказал один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев. В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что для этого необходимо провести их пересчет. Так, в 2018 году таких коллекций в России было 250.

Задача законопроекта в том числе уточнить, сколько же коллекций в России, каков их статус и состояние. Для этого до 2024 будет проведена глобальная инвентаризация, — пояснил парламентарий.

Зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов уточнил, что подобная инициатива особенно актуальна в современном мире, так как является вопросом продовольственной независимости России. Депутат пояснил, что в случае катастрофы для восстановления биологического разнообразия на острове Шпицберген создан всемирный международный генетический банк, известный под названием «Хранилище Судного дня». По словам парламентария, в России необходимо задуматься о собственном подобном хранилище.

Этот банк принадлежит тем, кто его создал. Он не обязан раздавать семена всем желающим. Поэтому речь идет об очередной монополии, которая в случае чего будет распределять природные блага в зависимости от собственных предпочтений. А как это делается в условиях однополярного мира, мы теперь прекрасно знаем, — уточнил парламентарий.

Кабышев отметил, что законопроект предполагает гарантию безопасности и качество собранных ресурсов. Правительство должно будет выделить средства для обеспечения биоресурсных центров. Парламентарий подчеркнул, что инициатива направлена на поддержание суверенитета России и научной конкурентоспособности. При принятии законопроекта появятся новые понятия «биологические коллекции» и «биоресурсные центры». Сейчас таким статусом обладает только Институт генетических ресурсов растений имени Вавилова, в коллекции которого находится более 325 тысяч образцов.

Эколог Аида Леванова ранее назвала глобальное потепление угрозой для российской экономики. По ее словам, оно создает опасность для продовольственной безопасности страны, поскольку влияет на сельскохозяйственные циклы.